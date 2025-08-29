Дерайлира вагон от бързия влак от Бургас за София (СНИМКИ)

Тази сутрин, около 9.00 часа, при излизане от жп гара Калитиново е дерайлирал първият вагон на бързия влак от Бургас за София.

Няма пострадали пътници и железопътен персонал. При инцидента от релсите е излязла само първата талига на вагона.

На място са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността. Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи.

Инспектори от Районна железопътна инспекция - Пловдив също пътуват към гара Калитиново.

Движението в участъка временно е преустановено, за пътниците от всички засегнати влакове ще бъде осигурен алтернативен транспорт.

Снимки: Иван Янев, БНТ