Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Националният отбор по кикбокс за кадети започна последния си лагер преди еврошампионата

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Европейското първенство ще се състои в Италия.

Националният отбор по кикбокс за кадети започна последния си лагер преди еврошампионата
Националният отбор по кикбокс за кадети започна последния си лагер преди предстоящото европейско първенство в Италия.

Една малко по-различна тренировка - така определиха състезателите по кикбокс беседата извън спортната зала. Мотивацията на младите хора към активен начин на живот, изграждането на лидерски умения и как да бъдат примери за останалите подрастващи. По тези теми лекции изнесоха професор Красимир Петков, ректор на Националната спортна академия, бившата състезателка по биатлон Надежда Алексеева, световните и европейски шампиони по кикбокс Иван Кръстанов и Кристина Николова.

Обучението се проведе по проект "Ударът на промяната" от Националната програма за младежи, в която партньори са сдружение "Стар Тийм" и Министерството на младежта и спорта.

Вижте целия обект във видеото.

Българският Отбор на надеждата ще спори за 11-ото място на световния шампионат по футбол за бездомни
Българският Отбор на надеждата ще спори за 11-ото място на световния шампионат по футбол за бездомни
Спортни новини 29.08.2025 г. 20:50 ч. Спортни новини 29.08.2025 г. 20:50 ч.
Очаквайте Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт" Очаквайте Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"
Чете се за: 00:45 мин.
Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт Проследете световното първенство по модерен петобой на живо по БНТ 3 и на спортния сайт
Чете се за: 01:00 мин.
Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3 Гледайте световното първенство по джудо за кадети по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
