Националният отбор по кикбокс за кадети започна последния си лагер преди еврошампионата

Националният отбор по кикбокс за кадети започна последния си лагер преди предстоящото европейско първенство в Италия.

Една малко по-различна тренировка - така определиха състезателите по кикбокс беседата извън спортната зала. Мотивацията на младите хора към активен начин на живот, изграждането на лидерски умения и как да бъдат примери за останалите подрастващи. По тези теми лекции изнесоха професор Красимир Петков, ректор на Националната спортна академия, бившата състезателка по биатлон Надежда Алексеева, световните и европейски шампиони по кикбокс Иван Кръстанов и Кристина Николова.

Обучението се проведе по проект "Ударът на промяната" от Националната програма за младежи, в която партньори са сдружение "Стар Тийм" и Министерството на младежта и спорта.

Вижте целия обект във видеото.