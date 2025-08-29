В Габрово започнаха честванията по повод Шипченската епопея

България отново се прекланя пред подвига на своите герои. Националното честване на 148-годишнината от Шипченската епопея започна тази вечер в Габрово.

Жителите и гостите на града тази вечер изпълниха централния площад, където видяха оръжия от времето на Руско-турската освобителна война и присъстваха на празничен конценрт-спектакъл на ансабъл "Българе" и тримата тенори.

Кулминацията на честванията е утре на историческия връх Шипка. Сутринта към Паметника на свободата ще тръгне поход от местността Узана, а тържествената церемония на върха ще започне точно в 12 на обяд.