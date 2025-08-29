Раздадоха наградите на филмовия фестивал "Любовта е лудост" във Варна

Германският филм „Любовницата на Кандински“ спечели голямата награда "Златната Афродита" на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна.

Жерар Дермон получи наградата за най-добра мъжка роля. За най-добра женска роля беше отличена Милена Алтерио. Наградата на Българската филмова академия получи аржентинският филм "Това, което искахме да сме".

"Главното, което обединява журито, това е неговата обща визия и естетическа позиция по отношение на това какво трябва да бъде киното. Киното трябва да има богат визуален език, трябва да има силна драматургия и трябва смело да говори за теми, които излизат извън тренда. Така че, по тези критерии, филмът с най-силна драматургия, с най-добро визуално повествование, с най-добър звук и най-добра актьорска игра, той съвсем логично получи голямата награда", коментира Николай Богомилов, член на журито на "Любовта е лудост".

Българската продукция "Диви ягоди" на режисьора Татяна Пандурска беше отличена със специалната награда на журито на фестивала.