ИЗВЕСТИЯ

Раздадоха наградите на филмовия фестивал "Любовта е лудост" във Варна

от БНТ , Репортер: Нора Бочева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Българска продукция също е сред отличените

Снимка: БТА
Германският филм „Любовницата на Кандински“ спечели голямата награда "Златната Афродита" на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост" във Варна.

Жерар Дермон получи наградата за най-добра мъжка роля. За най-добра женска роля беше отличена Милена Алтерио. Наградата на Българската филмова академия получи аржентинският филм "Това, което искахме да сме".

"Главното, което обединява журито, това е неговата обща визия и естетическа позиция по отношение на това какво трябва да бъде киното. Киното трябва да има богат визуален език, трябва да има силна драматургия и трябва смело да говори за теми, които излизат извън тренда. Така че, по тези критерии, филмът с най-силна драматургия, с най-добро визуално повествование, с най-добър звук и най-добра актьорска игра, той съвсем логично получи голямата награда", коментира Николай Богомилов, член на журито на "Любовта е лудост".

Българската продукция "Диви ягоди" на режисьора Татяна Пандурска беше отличена със специалната награда на журито на фестивала.

"Разговаряхме с почти всички зрители, които искаха да споделят с нас емоцията ни. Всички казаха, че това е един топъл човешки филм, много красиво представен, че в него става ясно, че България всъщност е една много добра дестинация. Нашата героиня пристига на летището, тя си е наела кола, тя има къде да отиде да преспи, тя по пътя си среща подкрепа от хора, така че той бил една прекрасна визитна картичка на България, казаха някои. Други казаха, че дълбоко ги е докоснал, защото rсторията на нашата героиня и тяхна история", посочи Пандурска.

#"Любовта е лудост" #филмов фестивал #Варна

