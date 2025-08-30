БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми

Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Днес ще преобладава слънчево време, но следобед от запад облачността ще започне да се увеличава.

Привечер и през нощта в западната половина от страната се очакват интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36°, в София – около 33°.

Слънчево ще остане през целия ден по Черноморието. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 29°. Температурата на морската вода е 24 - 25°. Вълнението на морето остава умерено - 2 - 3 бала.

И в планините до обяд ще е слънчево, но през деня облачността постепенно ще се увеличава. Привечер на много места в масивите от Западна България се очакват краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър с посока от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.

В неделя валежи и гръмотевици ще има на много места в цялата страна. Вятърът временно ще се усили, дневните температурите ще се понижат, най-осезаемо в Централна България, където и валежите ще са по-значителни по количество.

В началото на новата седмица вятърът ще отслабне, ще бъде слънчево, с купеста облачност следобед. Бързо ще се затопли и във вторник максималните температури ще са между 30 и 35°. Ново захлаждане, силен вятър, валежи и гръмотевици предстоят в сряда.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

