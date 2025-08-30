Продължава обиколката на Урсула фон дер Лайен в 7 източноевропейски държави

Продължава обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в седем държави от източната част на Европейския съюз.

След вчерашното посещение в Латвия и Финландия, фон дер Лайен ще посети днес Естония. Тя ще проведе среща с министър-председателя Кристън Мичъл във военновъздушната база "Амари".

Утре фон дер Лайен ще посети границата между Полша и Беларус, преди да пристигне у нас, където заедно с премиера Росен Желязков ще посети Вазовските машиностроителни заводи в Сопот.

Целта на обиколката е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до Украйна и Русия, и да стимулира отбранителната им промишленост.