БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Заради честванията има промени в движението

Шипка - паметник на свободата
Слушай новината

Днес са тържествата по повод 148-ата годишнина от Шипченската епопея на историческия връх. Националното честване се провежда под патронажа на президента Румен Радев.

За поредна година ще бъдат пресъздадени събитията, превърнали се в повратна точка в Руско-турската освободителна война с участието на българските опълченци. В честванията ще се включат над 300 представители от Национално дружество "Традиция" и сродни организации от цялата страна.

В празничния ден Паметникът на свободата ще бъде отворен за посещения след приключаване на официалната част от тържествата. Заради честванията са въведени промени в движението.

#шипченска епопея #чествания

Последвайте ни

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
2
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
3
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
4
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
5
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Общество

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Комисията за защита на конкуренцията въвежда допълнителни мерки за работа с поверителна информация Комисията за защита на конкуренцията въвежда допълнителни мерки за работа с поверителна информация
Чете се за: 01:30 мин.
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
7090
Чете се за: 02:52 мин.
МРРБ отговори на Васил Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община МРРБ отговори на Васил Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община
Чете се за: 02:05 мин.
МРРБ: Реални резултати от спешните мерки за Плевен се очакват през септември МРРБ: Реални резултати от спешните мерки за Плевен се очакват през септември
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Съдът решава мярката на служителя на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ