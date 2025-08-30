148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх

Днес са тържествата по повод 148-ата годишнина от Шипченската епопея на историческия връх. Националното честване се провежда под патронажа на президента Румен Радев.

За поредна година ще бъдат пресъздадени събитията, превърнали се в повратна точка в Руско-турската освободителна война с участието на българските опълченци. В честванията ще се включат над 300 представители от Национално дружество "Традиция" и сродни организации от цялата страна.

В празничния ден Паметникът на свободата ще бъде отворен за посещения след приключаване на официалната част от тържествата. Заради честванията са въведени промени в движението.