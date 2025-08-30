БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
И днес летателна техника ще се включи в гасенето

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Продължава борбата с пожара в Национален парк "Рила".

Огънят е обхванал над 100 декара, съобщи за БНТ главен инспектор Юлиан Петров от пожарната в Благоевград. Усилията са насочени основно към североизточния фронт, като от сутринта от 6:00 часа на терен работят над 80 човека, които са разпределени по екипи.

В гасенето участват пожарникари и горски служители от регионалната дирекция на благоевградската пожарна, от ДГС-Симитли, Добринище, Национален парк "Пирин", Национален парк "Рила" и военното формирование в Благоевград.

След 9:30 ч. в гасенето се очаква да се включи и летателна техника. Гори борова гора, която е много високо, теренът е изключително тежък, като има наклони над 70 градуса, има ветролом, има паднала суха маса, високо в планината, над 1900 м надморска височина", обясни гл. инспектор Петров.

Няма опасност огънят да стигне до населени места, а в гасенето участват и много доброволци, добави той. Надеждите са, в най-скоро време пожарът да бъде локализиран и овладян.

#НП "Рила" #пожар

