Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие

Нови руски удари тази нощ срещу украинските Днипропетровска и Запорожка област. Областният управител на Днипропетровска област съобщи в Телеграм за експлозии в Днипро и Павлоград.

Управителят на Запорожка област съобщи за един загинал и 16 ранени при експлозии в Запорожие. Повредени са сгради, прекъснато е било електрозахранването.

"Бяхме на входа и чухме експлозиите. Цялата къща беше обхваната от прах и дим. Беше много страшно. Когато успях да стигна до апартамента, вратата ми беше наполовина изкъртена. В апартамента имаше човек, който спеше. Слава богу, всичко е наред, той е невредим", разказва Юлия, жителка на Запорожие.

Киев призна за първи път тази седмица, че руски войници са навлезли в Днипропетровска област. Москва твърди, че е постигнала напредък там още през юли.

Продължаващите смъртоносни атаки с ракети и дронове срещу Украйна поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир, заявиха Съединените щати на заседание на Съвета за сигурност на ООН.