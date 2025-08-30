БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новини Свят
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие

Диана Симеонова от Диана Симеонова
САЩ: Продължаващите атаки поставят под съмнение намеренията на Русия за мир

Нови руски удари тази нощ срещу украинските Днипропетровска и Запорожка област. Областният управител на Днипропетровска област съобщи в Телеграм за експлозии в Днипро и Павлоград.

Управителят на Запорожка област съобщи за един загинал и 16 ранени при експлозии в Запорожие. Повредени са сгради, прекъснато е било електрозахранването.

"Бяхме на входа и чухме експлозиите. Цялата къща беше обхваната от прах и дим. Беше много страшно. Когато успях да стигна до апартамента, вратата ми беше наполовина изкъртена. В апартамента имаше човек, който спеше. Слава богу, всичко е наред, той е невредим", разказва Юлия, жителка на Запорожие.

Киев призна за първи път тази седмица, че руски войници са навлезли в Днипропетровска област. Москва твърди, че е постигнала напредък там още през юли.

Продължаващите смъртоносни атаки с ракети и дронове срещу Украйна поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир, заявиха Съединените щати на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

#Днипропетровск #руски удари # Запорожие #войната в Украйна

