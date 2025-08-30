Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)

Днес за пореден път отдадохме почит и сведохме глави пред паметта на героите, дали живота си за свободата на България. 148 години след Шипченската епопея, историческият връх отново събра хиляди хора, които изкачиха стъпалата до Паметника на свободата.

На място имаше много семейства с децата си, за да усетят емоцията на историческото място.

Васил Вълев:„Качествата, които има българинът, често не могат да се реализират, защото му липсва самочувствие. Нека младите видят каква е била нашата история. Това за мен е най-важното.“ Тодор Радев: „Тук е било главното сражение за изхода от войната. Ако тук не бяха победили, не се знае как щеше да се развие изходът от войната.“