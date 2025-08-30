БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

хиляди българи отдадоха почит героите шипка обзор
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес за пореден път отдадохме почит и сведохме глави пред паметта на героите, дали живота си за свободата на България. 148 години след Шипченската епопея, историческият връх отново събра хиляди хора, които изкачиха стъпалата до Паметника на свободата.

На място имаше много семейства с децата си, за да усетят емоцията на историческото място.

Васил Вълев:„Качествата, които има българинът, често не могат да се реализират, защото му липсва самочувствие. Нека младите видят каква е била нашата история. Това за мен е най-важното.“

Тодор Радев: „Тук е било главното сражение за изхода от войната. Ако тук не бяха победили, не се знае как щеше да се развие изходът от войната.“

Цветомир Стоянов: „Трябва да вдъхваме увереност на младото поколение. Затова доведох и дъщеричката си – тук да се учи, да обича България и да знае историята.“

Наталия Киселова, председател на Народното събрание:„Два израза от Шипка през лятото на 1877 година са особено показателни. Първият: „Не е опълченец този, който е видял Самарското знаме, а този, който се е бил за него.“ Знаменосецът губи ръката си и по-късно става министър-председател – Димитър Петков. Вторият израз: генералите да не казват „напред“, а да казват „след мен“ – показателен за следващите войни, които българите водят.“

#шипченска епопея #чествания

Последвайте ни

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
2
Пожар гори във ферма край Лясковец, над 100 животни са изгорели
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
3
Тежка катастрофа с жертва край Айтос
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия
4
Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна...
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
5
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
6
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Общество

Атракционен влак с парен локомотив пристига в Долни Раковец в Деня на Съединението
Атракционен влак с парен локомотив пристига в Долни Раковец в Деня на Съединението
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх 148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх
Чете се за: 00:47 мин.
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
Комисията за защита на конкуренцията въвежда допълнителни мерки за работа с поверителна информация Комисията за защита на конкуренцията въвежда допълнителни мерки за работа с поверителна информация
Чете се за: 01:30 мин.
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
10713
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара в Рила
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг Да нямаш вода... с години. Ежедневието на жителите на Омуртаг
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Плавното преминаване към еврото е приоритет
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ