Коледари дариха над 3000 лева за лечението на болно момче

Коледари от бургаския кв. “Черно море” дариха 3560 лева за лечението на болно момче. Това е сумата, която групата е успяла да събере по време на празниците. Коледарите изказват своята искрена благодарност на всички стопани, които са отворили домовете и сърцата си на Коледа.

Със сумата ще се подпомогне лечението на Никола Димов. Момчето е с вроден дефицит на бедрената кост тип 1 А. В момента то се намира в САЩ, където е претърпяло операция за корекция на бедрената става. Поставен му е фиксатор, който трябва да помогне на костта да нарасне с 4,5 см.

Благодарение на интервенцията Никола ще има възможност да расте напълно здрав и отново да играе футбол.

Средствата, които се събират за него, ще бъдат използвани за периода на възстановяване и рехабилитация в клиниката.