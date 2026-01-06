БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:05 мин.

Коледари дариха над 3000 лева за лечението на болно момче

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Коледари дариха над 3000 лева за лечението на болно момче
Коледари от бургаския кв. “Черно море” дариха 3560 лева за лечението на болно момче. Това е сумата, която групата е успяла да събере по време на празниците. Коледарите изказват своята искрена благодарност на всички стопани, които са отворили домовете и сърцата си на Коледа.

Със сумата ще се подпомогне лечението на Никола Димов. Момчето е с вроден дефицит на бедрената кост тип 1 А. В момента то се намира в САЩ, където е претърпяло операция за корекция на бедрената става. Поставен му е фиксатор, който трябва да помогне на костта да нарасне с 4,5 см.

Благодарение на интервенцията Никола ще има възможност да расте напълно здрав и отново да играе футбол.

Средствата, които се събират за него, ще бъдат използвани за периода на възстановяване и рехабилитация в клиниката.

