Чете се за: 00:50 мин.
Чете се за: 02:12 мин.

Най-голямата хуманитарна флотилия отплава за Газа

Христо Ценов
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Вашингтон отказа достъп на палестинския президент до Общото събрание на ООН

Най-голямата хуманитарна флотилия отплава за Газа
Пропалестински активисти се подготвят да отплават утре с хуманитарна флотилия към Газа - най-голямата до момента.

Десетки лодки ще отплават от Испания към израелската морска блокада. На борда им ще бъде и екоактивистката Грета Тунберг, която вече беше депортирана веднъж от израелски военни, след като поеха контрол над лодката ѝ.

Флотилията ще отплава на фона на противоречиво решение на американската администрация, която отказа да издаде виза на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас за Общото събрание на ООН в Ню Йорк след месец.

Критици посочват, че Съединените щати са длъжни да оказват съдействие на всички лица за целите на Организацията. На Общото събрание през септември Франция, Великобритания, Канада и Австралия обявиха намерението си да признаят Палестина.

Кая Калас, върховен представител на ЕС: "По въпроса за отказването на виза на палестинските власти до Общото събрание на ООН - призоваваме към преразглеждане на решението с оглед на подписаните споразумения между ООН и Съединените щати и опирайки се на международното право."

#хуманитарна флотилия #ивицита Газа #Кая Калас

