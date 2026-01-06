Венецуела след Мадуро: Каи са хората на САЩ в Каракас?

Нобеловата лауреатка за мир - венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо обяви, че предвижда да се върне в родината си възможно най-скоро. Тя напуска страната тайно през декември, за да присъства на церемонията по връчването на Нобеловата награда в Осло. Мачадо разкритикува остро Делси Родригес, която снощи се закле като временен президент на Венецуела. Родригес предложи на Съединените щати сътрудничество, но изтъкна, че страната ѝ запазва правото си на "мир, развитие, суверенитет и бъдеще".

Мария Корина Мачадо вижда страната си като "енергиен център на двата континента". В интервю за "Фокс нюз" опозицонната лидерка на Венецуела заяви, че при свободни избори може да спечели подкрепата на 90 процента от избирателите ѝ.

Мария Корина Мачадо, опозиционен лидер на Венецуела: "Разговарях с президента Тръмп на 10 октомври, същия ден, в който беше обявена Нобеловата награда за мир. От името на венецуелския народ искам да заявя, колко сме благодарни за неговата смела визия, за историческите действия, които предприе срещу наркотерористичния режим, за да започне разрушаването на тази структура и да изправи Мадуро пред правосъдието. За 30 милиона венецуелци това означава, че сега са по-близо до свободата."

Според американския президент Доналд Тръмп, обаче, Мария Корина Мачадо няма шанс за победа. Пред NBC Тръмп заяви, че през следващите 30 дни във Венецуела няма да има избори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Първо трябва да оправим страната. Не може да има избори. Дори няма начин как хората да гласуват. Ще отнеме известно време. Трябва да възстановим страната."

Три дни след свалянето на Николас Мадуро остава въпросът кои са хората, сътрудничили на Съединените щати. Най-големите подозрения падат върху Делси Родригес - бившият вицепрезидент, който вчера положи клетва като временно изпълняващ длъжността. Тръмп заяви, че преди отстраняването на Мадуро не е имало комуникация с лагера на Родригес. На въпрос дали Вашингтон е сключил сделка с някой служител във, американският президент отговори лаконично:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много хора искаха да сключат сделка, но ние решихме да го направим по този начин."

снимки: БТА, БГНЕС

Пред NBC Тръмп отказа да коментира дали вече е говорил с Родригес, но заяви, че държавният секретар Марко Рубио "говори с нея на испански", и че "връзката между двамата е много силна". Той повтори предупреждението си, че Съединените щати могат да проведат нова операция във Венецуела, ако Родригес не сътрудничи. Според Тръмп обаче, това няма да се случи. "Политико" разкри условията, които Вашингтон е поставил на Делси Родригес - сред които са Венецуела да спре да продава петрол на враждебни на САЩ страни, да изгони сътрудници на иранския и кубинския режим, и да пресече наркопотоците.

Засега решаването на съдбата на Николас Мадуро остава на пауза - до 17 март, когато е следващото съдебно заседание. Пред съда в Ню Йорк той пледира невинен. Обвинен е в наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства.