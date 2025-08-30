Урсула фон дер Лайен подчерта нуждата от затягане на санкциите и укрепване на отбраната на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети днес Естония като част от обиколката й в седем държави от източната част на ЕС. Утре фон дер Лайен пристига в България. Заедно с премиера Росен Желязков тя ще посети Вазовските машиностроителни заводи в Сопот. Целта на обиколката на председателя на ЕК е да демонстрира солидарност с държавите от първа линия, които са в близост до Украйна и посети важни военни заводи и отбранителни съоръжения.

В Естония Фон дер Лайен подчерта стратегическата важност на Балтийско море за сигурността на Европа на фона на войната на Русия в Украйна. Според нея Естония е сред държавите, които най-добре осъзнават, че Путин няма намерение да спре. Затова ЕС готви нов 19 пакет от санкции срещу Москва.

Урсула фон дер Лайен - председател на Европейската комисия: “Затягаме санкциите срещу Русия, по-специално срещу Сенчестия флот. Водихме интензивна дискусия за Сенчестия флот. Видяхме, че трябва да работим върху допълнителни варианти, надграждайки опита, който вие и Финландия имате, по отношение на Сенчестия флот. Така че искаме да се възползваме от вашия опит като затегнем санкциите срещу Сенчестия флот. Също така напредваме в работата по използването на замразените активи на Русия, защото е ясно, че хищникът трябва да плати за това, което е направил”.

Фон дер Лайен съобщи, че в момента държавите от “Коалицията на желаещите” обсъждат как всяка една от тях ще допринесе за осигуряването на гаранции за сигурност за Украйна при евентуално постигане на мирно споразумение.

Председателят на Еврокомисията приветства усилията на страните от блока да засилят собствените си отбранителни позиции. Част от това е изграждането на единен Европейски въздушен щит.

Урсула фон дер Лайен - председател на Европейската комисия:“SAFE ще подкрепи производството на това, от който Европа се най-много се нуждае - дронове, киберзащита, ракети, космическо оборудване. Със SAFE ще работим, например, върху всеобхватен Европейски въздушен щит – не само, за да защитим нашето въздушно пространство, но и като силен символ на европейското единство в областта на отбраната”.

Естония е сред държавите с най-високи разходи за отбрана спрямо БВП. Заедно с още 14 държави, сред които е и България, Талин ще използва и т. нар. и национална клауза за дерогация. Тя позволява на държавите бюджетна гъвкавост, за да увеличат още по-бързо разходите си за отбрана.