Апелативният съд във Варна потвърди паричната гаранция от 350 000 лв. за Николай Стефанов и Йордан Кателиев

Апелативният съд във Варна потвърди паричната гаранция от 350 000 лв. за Николай Стефанов и Йордан Кателиев
Снимка: БГНЕС
Апелативният съд във Варна потвърди мерките за неотклонение, определени от Окръжния съд, спрямо Николай Стефанов и Йордан Кателиев, задържани с кмета на Варна Благомир Коцев по обвинение за участие в организирана престъпна група, корупция и пране на пари.

Двамата са с мерки за неотклонение “парична гаранция” - 200 хиляди лева за Стефанов и 150 хиляди лева за Кателиев.

Според Апелативния към настоящия момент е налице обоснованото подозрение за съпричастност към престъплението. Не е отпаднала опасността от извършване на престъпление, още повече, че Окръжният съд е защитил още един свидетел. Това показва, че рискът от неправомерно въздействие върху участници в наказателното производство не е напълно отпаднал, пише в мотивите на въззивната инстанция.

В жалбите адвокатите на подсъдимите твърдят, че няма опасност доверителите им да извършат престъпление, както и че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен. Според Апелативния съд обаче, размерът на наложените парични гаранции е определен след оценка на имущественото и доходното състояние на двамата подсъдими. Определението не подлежи на обжалване.

