Почистени са осем рискови дерета и речни корита във Варненска област (СНИМКИ)

Осем рискови дерета и речни корита извън урбанизираните територии във Варненска област са почистени, съобщиха от областната администрация. Дейностите са извършени след проверка от междуведомствена комисия и по предписания на Басейновите дирекции "Черноморски район" и "Дунавски район".

Почистените речни участъци и дерета са на територията на общините Белослав, Аксаково, Долни чифлик и Девня. Отстранени са храстовидна и дървесна растителност, паднали дървета и клони, които са затруднявали оттичането на водата. В почистването на речните корита и дерета са участвали лишени от свобода с леки присъди.

Областната администрация не разполага със собствена специализирана техника, необходима за подобен тип дейности, затова е търсено съдействие от общините. Единственият непочистен към момента участък е коригираното дере "Бял канал" в промишлената зона на Девня. Поради двустранната бетонова корекция и значителното количество тиня и водолюбива растителност, почистването му не може да бъде извършено с ръчен труд и изисква специализирана строителна техника.

снимки: Областна администрация - Варна