ИЗВЕСТИЯ

Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Снимка: БТА
Обвиненият за участие в аферата „Митници“ Никола Николов – Паскал излиза от ареста под парична гаранция от 50 хиляди лева. Прокуратурата му повдигна обвинения за контрабанда и пране на пари, като го уличи в участие в организирана престъпна група заедно с бившата шефка на митниците Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.

Само преди три дни Николов беше екстрадиран от Сърбия, за да застане пред българския съд. В показанията си пред Антикорупционната комисия той е дал конкретни данни за контрабандна схема, подпомагана от Марин и Стефан Димитрови, които му споменали за участие в схемата на Банкова, Коцев, Асен Василев и Бойко Рашков.

Въпреки обемните материали и напредналото разследване, Софийският градски съд констатира, че няма събрани достатъчно конкретни данни по отношение на Николов. Това е основният мотив за промяната на мярката. Влошеното здравословно състояние на обвиняемия е допълнителен фактор, отбелязан от съда.

Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка – задържане под стража, като твърди, че има достатъчно доказателства за участие на Николов в организирана престъпна група и контрабанда.

Марина Ненкова, прокурор: „Съдът прие, че има предположение за контрабанда, но въпреки наличие на данни от друго престъпление, интензитетът е намалял и няма опасност Николов да се укрие.“

Съдът е взел предвид и показанията му пред Антикорупционната комисия, където той описал собствената си роля – оказване на логистична подкрепа на канала, и споменал имена на политически фигури, които чул от съучастниците си.

Георги Мойсев, прокурор: „Презумпцията за невиновност важи за всички обвиняеми, включително за Николов, който се счита за невинен до влизане в сила на присъда.“

Защитата твърди, че Николов не се е укривал, а се е лекувал в Белград от лятото на миналата година. Съдът отбеляза, че е имало период, в който Паскал е бил в България, но издирването му е било формално, без призовки до адреса, посочен от адвокатите му.

Димитър Марковски, адвокат на обвиняемия: „Николов не е физически извършител на контрабандата по последното обвинение, тъй като не познава шофьорите и създателите на организацията. Имената, които се споменават, са му цитирани от Стефан Димитров.“

Николов има 15 дни, за да внесе гаранцията. Решението подлежи на обжалване.

