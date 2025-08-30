БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в...
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал

Мая Димитрова
У нас
Никола Николов е обвинен за участие в организирана престъпна група, контрабанда на три тира цигари и държане на акцизна стока

паскал беше доведен антикорупционната комисия снимки видео
Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал.

Соченият за контрабандист номер едно в страната беше екстрадиран от Сърбия на 27 август.

Освен за участие в организирана престъпна група и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение - за държане на акцизна стока.

По-рано прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов, а защитата - да бъде пуснат под парична гаранция.

Пред съда самият Паскал, заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.

#Паскал #парична гаранция #мярка

