Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал

Софийският градски съд пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал.

Соченият за контрабандист номер едно в страната беше екстрадиран от Сърбия на 27 август.

Освен за участие в организирана престъпна група и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение - за държане на акцизна стока.

По-рано прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов, а защитата - да бъде пуснат под парична гаранция.

Пред съда самият Паскал, заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия.