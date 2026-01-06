20-годишен курсант извади богоявленския кръст от река Янтра във Велико Търново (СНИМКИ)

С тържествена Света литургия в катедралния храм “Рождество на Пресвета Богородица” започнаха честванията на Богоявление във Велико Търново.

На площада пред историческата крепост Царевец беше построен почетният строй на Националния военен университет “Васил Левски”, а по-късно бяха осветени бойните знамена.

По традиция оттам литийно шествие извървя пътя до Владишкия мост, откъдето беше хвърлен и богоявленския кръст. Близо 40 мъже влязоха в студените води на р. Янтра, за да се опитат да го спасят.

снимки: БНТ

Тази година първи до него успя да стигне 20-годишният Тома Партенов от Гоце Делчев. Той е курсант в Националния военен университет в специалност “Мотопехота”.