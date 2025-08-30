Българският туристически съюз празнува 130 години с концерт и шествие

Българският туристически съюз навърши 130 години. Неправителственото сдружение е създадено през 1895 година на Черни връх в планината Витоша от Алеко Константинов - Щастливеца. Той е и патрон на туристическия ни съюз.

Представители на 144 туристически дружества от цялата страна поднесоха цветя и венци пред паметната плоча до Народния театър, откъдето е тръгнал първият организиран поход към Черни връх. След това с празнично шествие, водено от духов оркестър и мажоретен състав, последователите на организирания туризъм стигнаха до катедралата "Св. Неделя", където ги поздрави викарият на патриарх Даниил епископ Йоан. Шествието стигна до паметника на Алеко Константинов на бул. "Витоша", където също бяха поднесени цветя и венци. Вечерта завърши с концерт пред НДК. Честванията са под патронажа на президента Румен Радев и продължават и утре с поход към Черни връх.