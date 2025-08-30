Левски с тежка загуба в последния си мач в квалификациите на Шампионската лига по футзал

Отборът на Левски София Запад загуби с 4:14 от Витен Орша (Беларус) в последния си мач от група Е на първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футзал.

Българският тим остава на трето място в крайното класиране с 3 точки, които бяха спечелени от единствената им победа във втория кръг на турнира – 5:2 над Европа (Гибралтар). На върха с по 7 точки са ТСВ Вайлимдорф (Германия) и Витен Орша, но германците печелят групата с по-добра голова разлика с два гола и продължават към основната фаза на турнира.

За беларусите днешната среща беше важна именно от тази гледна точка, но успехът с 10 гола разлика не беше достатъчна. За да продължат напред те се нуждаеха от успех с 13 гола разлика.

Срещата започна равностойно, като до 7:23 минута резултатът беше 2:2. Павлин Кузов откри за Левски в 16-ата секунда, а Александър Асенов направи 2:2. Но в рамките на две минути по-късно стана 2:4, а до края на първата част резултатът набъбна на 7:2 за Витен Орша.

Данило Васов намали веднага след началото на второто полувреме на 3:7. Бургазлията Димитър Цветанов вкара четвъртия гол за българския състав в 30:44 минута за 4:11, а до края на срещата гостите добавиха нови три попадения. Евгений Балдин от техния състав вкара четири гола, по три добавиха Павел Роговик и Евгений Перемитин.

В другата среща от третия кръг в групата германският Вайлимдорф се наложи с 15:0 над гибралтарците от Европа.