Димитър Цветанов: Разликата в класите е огромна

Играещият помощник-треньор на Левски София Запад коментира пред БНТ загубата с 4:14 от Витен Орша (Беларус) в последния си мач от група Е на първия квалификационен кръг в Шампионската лига по футзал.

„Резултатът наистина звучи стряскащо, но всъщност, играха два отбора с много различна класа. Ние сме изцяло аматьорски отбор, те са професионален отбор. Разбрах, че имат 800 000 евро бюджет. Разликата в класите е огромна. Този стряскаш резултат, всъщност, не е чак толкова лош“, коментира Цветанов.

„Момчетата дадоха всички от себе си. Те гонеха голям резултат, за да успеят да се класират. Ние успяхме да даден отпор със сърце и душа. Не става въпрос само за финанси. Въпрос на организация е. Да имаме силно национално първенство и евентуално след години да имаме нивото на отбора от Беларус“, добави още опитният състезател.