БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става...
Чете се за: 04:40 мин.
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валежи, гръмотевици и условия за градушки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес от запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни. Ще има и условия за градушки.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23 - 25° в Северозападна България до 32 - 33° в източните райони на страната, в София - около 25°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно следобед и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, около и след обяд умерен от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31°. Температурата на морската вода е 24 - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обяд от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта на всякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обяд ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

В началото на седмицата ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна над източните и планинските райони, но само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания. Във вторник ще бъде предимно слънчево.

Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Температурите ще се повишат и в следобедните часове ще е отново горещо. В сряда облачността ще се увеличи и на отделни места в Западна и Централна България ще превали и прегърми.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Времето

Слънчеви и топли септемврийски дни
Слънчеви и топли септемврийски дни
Септември започва с обещание за слънце Септември започва с обещание за слънце
Чете се за: 03:00 мин.
Посрещаме септември със слънце Посрещаме септември със слънце
Чете се за: 01:37 мин.
И през септември ще има дни с температури до 36 градуса И през септември ще има дни с температури до 36 градуса
Чете се за: 02:05 мин.
Валежите постепенно ще спират през нощта Валежите постепенно ще спират през нощта
Чете се за: 01:55 мин.
Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив? Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ