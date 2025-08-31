Валежи, гръмотевици и условия за градушки

Днес от запад на изток през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни. Ще има и условия за градушки.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23 - 25° в Северозападна България до 32 - 33° в източните райони на страната, в София - около 25°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно следобед и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, около и след обяд умерен от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31°. Температурата на морската вода е 24 - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обяд от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта на всякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обяд ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

В началото на седмицата ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна над източните и планинските райони, но само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания. Във вторник ще бъде предимно слънчево.

Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Температурите ще се повишат и в следобедните часове ще е отново горещо. В сряда облачността ще се увеличи и на отделни места в Западна и Централна България ще превали и прегърми.