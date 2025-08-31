Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България днес следобед, като част обиколката си в 7 източноевропейски държави.

Целта на визитите е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до конфликта между Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

Вчера фон дер Лайен посети естонската военновъздушната база "Амари", откъдето се обяви за затягане на санкциите срещу Русия. Днес тя ще пътува за Полша, където ще посети границата между Полша и Беларус и ще даде съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск.

Фон дер Лайен ще пристигне у нас в ранния следобед за среща с министър-председателя Росен Желязков. На нея двамата лидери ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и фон дер Лайен ще посетят Вазовските машиностроителни заводи в Сопот и ще дадат пресконференция.

А от Възраждане организират протест пред ВМЗ-Сопот заради визитата на председателя на Европейската комисия.