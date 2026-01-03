БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обвиниха шофьора на Антъни Джошуа за фаталната катастрофа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Нигерийската полиция смята, че 46-годишният водач е виновен за причиняване на смърт поради опасно шофиране.

починалите катастрофата антъни джошуа двама неговите треньори
Снимка: БТА
Слушай новината

Нигерийската полиция обвини шофьора на Антъни Джошуа за фаталната катастрофа на 29 декември, при която загинаха двама души на магистралата Лагос-Ибадан в района на Макун, съобщава „Гардиън“. Аденийи Моболаджи Кайоде е обвинен за причиняване на смърт поради опасно шофиране. Освен това 46-годишният водач е обвинен още в шофиране без валидна шофьорска книжка и „шофиране без дължимата грижа и внимание, причиняващо телесни повреди и щети на имущество“. Той трябва да се яви в съда на 20 януари.

Федералната служба за пътна безопасност в Нигерия заяви, че смятат, че превозното средство се е движело „над законово допустимата скорост“.

Кайоде е управлявал автомобила на бившия световен шампион по бокс в тежка категория, Джошуа, неговия личен треньор Латиф Айоделе и треньора по силова подготовка Сина Гами на 29 декември по натоварен път, свързващ Лагос и Ибадан в югозападна Нигерия. Лексус SUV се движел с висока скорост, когато гумата от страната на пътника се спукала при опит за изпреварване на друго превозно средство. Лексусът се сблъскал с неподвижен камион, превозващ соеви зърна, който бил незаконно паркиран на аварийната лента на магистралата Лагос–Ибадан, на 30 мили от Лагос. Айоделе и Гами, и двамата на 36 години, загинали на място.

46-годишният шофьор е дългогодишен член на екипа на боксьора и му бе определена гаранция от 5 милиона наира (около 2,580 паунда), но ще остане в ареста, докато не изпълни условията по гаранцията. Шофьорът и Джошуа оцеляха с леки наранявания, но Кайоде бе откаран в болницата „Лагун“ в Икойи и държан под наблюдение два дни. След катастрофата Джошуа и майка му отдадоха почит на приятелите на боксьора в погребалния дом.

Инцидентът се случи 10 дни след като бившият световен шампион отпразнува победата си срещу YouTube звездата Джейк Пол в САЩ. Преди катастрофата се смяташе, че Джошуа се подготвя да се върне на боксовия ринг в началото на тази година.

След катастрофата правителството на щата Огун съобщи: „Антъни Джошуа и другият пътник бяха незабавно евакуирани до специализирано медицинско заведение в Лагос. След обстойни клинични прегледи лекарите потвърдиха, че двамата пациенти са стабилни и не се нуждаят от спешна медицинска намеса в този момент. Сформиран е пълен медицински екип, който ще продължи да ги наблюдава внимателно“.

Свързани статии:

Антъни Джошуа е изписан от болница след катастрофата в Нигерия
Антъни Джошуа е изписан от болница след катастрофата в Нигерия
Бившият световен шампион ще се възстановява у дома.
Чете се за: 02:15 мин.
Антъни Джошуа: Цялото тяло ме боли
Антъни Джошуа: Цялото тяло ме боли
Боксьорът ще посрещне 2026 г. в болничното легло.
Чете се за: 00:55 мин.
# Антъни Джошуа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Други спортове

Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Илиана Раева се сбогува с Димитър Пенев: Да е светло на прекрасната ти душа!
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден! Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев Отбелязваме 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там Арх. Богдана Панайотова след подадената оставка: Разбрах, че няма място за мен там
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ