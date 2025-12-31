Антъни Джошуа: Цялото тяло ме боли

Британският боксьор Антъни Джошуа направи кратко изявление от болницата в Нигерия, в което разкри, че чувства болка в цялото си тяло след ужасяващата автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама души от неговия щаб.

Източници, близки до боксьора, разкриват, че той е имал силна болка в коленете и е плакал, докато е бил отвеждан в болницата.

„Цялото тяло ме боли. Всичко ме боли“, каза Джошуа от болницата.

Той ще посрещне 2026 г. в болничното легло в клиника в Лагос, въпреки че животът му е извън опасност, но близки до боксьора смятат, че той ще има сериозни психологически проблеми заради загубата на двама от най-близките си хора.