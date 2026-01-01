Антъни Джошуа е изписан от болница след катастрофата в Нигерия

Британският боксьор в тежка категория Антъни Джошуа е бил изписан от болница в Нигерия няколко дни след тежката автомобилна катастрофа, при която загинаха двама от най-близките му приятели, съобщи „Би Би Си“.

Бившият световен шампион е в състояние да се възстановява у дома, съобщиха в съвместно изявление властите на щатите Огун и Лагос. В документа Джошуа е описан като „с натежало сърце“ заради загубата на своите приятели.



След изписването си в сряда Джошуа е посетил траурен дом, където телата на загиналите са били подготвяни за репатриране, се посочва още в официалното съобщение.

По-рано промоутърът на Джошуа – Еди Хърн, който работи с него от началото на професионалната му кариера след олимпийската титла в Лондон 2012, отдаде почит на двамата загинали.

„Почивайте в мир, Лац и Сина“, написа Хърн в Instagram.

„Вашата енергия, лоялност и още толкова много качества ще липсват безкрайно. Моля се за сила за семействата, приятелите им и, разбира се, за Ей Джей в този изключително труден момент“, добави Хърн.

Сина Гами е бил дългогодишен кондиционен и рехабилитационен треньор на Джошуа, като двамата са работили заедно повече от десет години.

Говорителят на полицията в щата Огун Олусейи Бабасейи заяви пред „Би Би Си“, че разследването на инцидента продължава и към момента се води „дискретно“. От Агенцията за контрол и безопасност на движението (TRACE) в щата уточниха, че предварителните данни сочат спукана гума като вероятна причина за катастрофата.

Антъни Джошуа, роден в Уотфорд в семейство на нигерийски родители, е бил на почивка в Нигерия след победата си над Джейк Пол в Маями на 19 декември.

Съболезнования изразиха и редица фигури от света на бокса.