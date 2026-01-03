Три дни след въвеждането на еврото: Как пазаруват с новата валута в големия и малкия град?

Дни след въвеждането на еврото българите пазаруват без проблем в магазините. В повечето хипермаркети връщат рестото в евро и хората нямат никакви притеснения. Как обаче се справят в малките населени места? Нашите екипи посетиха няколко български села, за да сравнят с големите градове има ли проблеми след въвеждането на еврото.

Градовете постепенно се връщат към нормалния си ритъм след новогодишната нощ. Търговските обекти вече работят и хората са тръгнали на пазар. Не срещаме човек, който да се затруднява заради двете валути, които в момента са в обръщение, а и на касите в магазините търпеливо обясняват на клиентите.

Николина, касиерка: "Всичко е с левове. Аз нямам за деня евро. Пазарят и с карти, което е най-удачно и за двете страни." Цекова: "Последните сто лева от пенсията реших днес да ги използвам. Купих мляко, сирене, ябълки. - Какво ви върнаха? - Върнаха ми в евро." Анелия, клиент: "Имам си в лева, имам си в евро и долу рестото е изписано по същия начин - и в лева и в евро." Николай, клиент: "Две различни валути, ама пак парите са си пари."

Избираме да отидем в села, в които няма банкомати, а там където има пощи - те не работят.

"- Имате ли някакви проблеми с еврото? Росен Радев, жител на село Близнаци: Не! В момента даже ми върнаха евро." Бончо Махлянов, жител на село Близнаци: "След тези кампании разяснителни, които дадохте няма да имаме проблеми.” Станислав Динев, жител на село Близнаци: "Имам проблем с еврото и той е, че нямам нито български, нито евро. Нямам какво да сменям. Това ми е проблемът само."

В село Мало Конаре все още предпочитат да пазаруват с левове.

Гергана Караминова, магазинер: "Малцина са с евро, но въпреки всичко имаме и евро, и лева. Повечето предпочитат да им връщаме в левове." Иван Стойчев, жител на село Мало Конаре: "Няма откъде да ги взема. Пощата не работи, днес е петък."

Магазинерът в село Близнаци ни казва, че единствените притеснения на хората са да не ги излъжат, когато им връщат рестото в евро.

Павел Янакиев, магазинер: "За момента нямаме трудности освен това, че имаме много малко монети. От банките, като цяло ни дадоха много малко монети и в момента се пазари само с български левове и с карта основно."

Хората вярват, че нещата скоро ще се нормализират.

Бончо Махлянов, жител на село Близнаци: "Сега пенсиите като дадат ще бъдат в евро и след първите заплати в евро и тогава ще започне оборотът в евро." Павел Янакиев, магазинер: "Тогава ще бъде по-добре и за нас и за тях само с евро да се работи."

До края на януари можем да пазаруваме и в лева и в евро, а до началото на август цените на стоките ще бъдат обозначени и в двете валути. Така хората ще имат реална представа за скока или спада на дадена стока.