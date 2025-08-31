БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Данните са на Държавната комисия по стокови борси и тържища

потребителската кошница запазва
Слушай новината

С един лев - до 98 лева през тази седмица се е увеличила цената на потребителската кошница с най-необходимите продукти на едро. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

С 11% през тази седмица е поскъпнало зелето, с почти десет на сто - картофите. Увеличение има и в цените на яйцата, краставиците и киселото мляко.

Червените чушки поевтиняват с близо 6%, намаление има в цените на брашното, доматите, прасковите и кайсиите.

Най-високи цени на едро на отделни продукти тази седмица са отчетени в София. Цената на кашкавала в столицата минала 30 лева за килограм на едро, докато в Благоевград цената е малко над 12 лева.

В София най-скъпи са и сиреното, каймата, оризът, олиото и брашното.

#потребителска кошница #храни #цени #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
2
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
4
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
5
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
6
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Икономика

Основният лихвен процент остава 1,82 на сто и през септември, обяви БНБ
Основният лихвен процент остава 1,82 на сто и през септември, обяви БНБ
"Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за теглене на по-големи кредити от кабинета? "Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за теглене на по-големи кредити от кабинета?
Чете се за: 01:45 мин.
КЗП публикува списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно КЗП публикува списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно
Чете се за: 01:00 мин.
Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли, в България ръстът е над 20% Продажбите на нови автомобили в Европа се възстановяват през юли, в България ръстът е над 20%
Чете се за: 02:52 мин.
КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за септември КЕВР утвърди по-ниска цена на природния газ за септември
Чете се за: 02:12 мин.
Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции Теменужка Петкова: Увеличаването на капитала на ББР е дългосрочна възможност за инвестиции
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Валежи, гръмотевици и условия за градушки
Валежи, гръмотевици и условия за градушки
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас Урсула фон дер Лайен пристига на посещение у нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила" Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия Паскал предостави подробности за контрабандна схема и роли на участниците пред Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Хиляди българи отдадоха почит на героите на Шипка (ОБЗОР)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българското училище "Родна реч" отвори врати за първия...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Ценни находки от бронзовата епоха излизат на светло 60 години след...
Чете се за: 18:10 мин.
Избрано
Повишение на гробищни такси: Двойно скачат сумите за гробни мяста в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ