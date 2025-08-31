БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Дуранкулак очакват победителя от "Дунав ултра"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Веломаршрутът няма състезателен характер, но двама участници са решили да го минат за по-малко от 48 часа

Снимка: БТА
В Дуранкулак се очаква да финишират победителите от колоездачния маратон "Дунав ултра". Участниците стартираха вчера от Видинско и са изминали повече от 700 километра.

"Дунав Ултра" няма състезателен характер, а основната му цел е да популяризира целия Дунавски регион. Една група участници обаче са се амбицирали да минат маршрута за по-малко 48 часа.

"140 колездачи вчера стартираха в 7 сутринта от Видин с идеята да изминат маршрута от Дуранкулак. Маршрут, който преминава през 8 области, 32 общини и над 120 населени места. Участниците приемат това предизвикателство, изминават в пожелание от тях за какъв период. Най-бързите обаче в момента са в разгара на тяхното съревнование. Наближават добри колоездачи, следим с огромен интерес тяхната лична спортсменска борба в това предизвикателство, Петър Матов от Троян и Ростислав Григоров от Разград", каза Борис Бегъмов, създател на маршрута.

Колоездачите трябва да имат задължителен 4-часов сън. Единият участник избра да почива в Тутракан, а другият участник избра да направи своята почивка в Добруджа, мястото, където се решава тяхното лично съревнование. Очаква се двамата да финишират около 11 часа днес.

#веломаршрут #"Дунав ултра" #колоездене

