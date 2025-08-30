Започна 12-ото издание на "Дунав ултра"

За 12-и път от Видин потегли масовият велопоход по маршрута "Дунав ултра". Трасето е от над 700 километра и достига до Дуранкулак на Североизток. Преминава през 110 населени места. Масовият поход за колоездачи, който се организира всяка година, не е състезание, а цели да популяризира велотуризма по поречието на Дунав.

Участниците във велопохода тази година са 140. Сред тях е и преподавателят по физическо възпитание от Русенския университет проф. Антоанета Момчилова, която посрещна 82-рия си рожден ден. Връща се по маршрута за пореден път.

"Всяка година ме привлича с красивата природа, с добрите приятели, със сърдечните хора, които ни посрещат на всяко селище и с много красиви природни картини", каза проф. Антоанета Момчилова - преподавател по физическо възпитание.

Събитието не е състезание, а кауза казва създателят на „Дунав ултра" Борис Бегъмов.

"Маршрутът Дунав Ултра е като самия Дунав. Той е неминуем. Посоката е ясна. Колоездачите се завръщат тук всяка година", коментира Борис Бегъмов - създател на "Дунав ултра".

Въпреки че ограничение във времето за велопохода няма, най-бързите колоездачи са си поставили за цел да изминат разстоянието за по-малко от 48 часа.