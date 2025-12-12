БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
трима младежи задържани нападение годишно момче перник
Снимка: Архив
Слушай новината

Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера малко след 14.00 ч., когато в Центъра за спешна медицинска помощ е приет младеж с травми, причинени от побой.

По информация на пострадалия трима непознати са го нападнали и след това са избягали с лек автомобил. Медицинският преглед е установил фрактура на лицеви кости без разместване. Момчето е освободено за домашно лечение.

След оперативно-издирвателни действия служителите на Първо районно управление в Перник са задържали трима 18-годишни местни жители, придвижвали се с автомобил. Наложена им е полицейска мярка за задържане до 24 часа.

От Областната дирекция на МВР съобщиха, че се работи по изясняване на мотива за нападението. По случая е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.

#полицията в Перник #побой #нападение

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
2
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
3
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
5
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
6
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
2
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
3
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Регионални

Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата" и "Илинден" Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през "Кулата" и "Илинден"
Чете се за: 00:25 мин.
Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция
Чете се за: 01:35 мин.
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"? Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът "Кайрос"?
Чете се за: 00:57 мин.
Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград
Чете се за: 02:07 мин.
Ще стартира ли операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" в Бургаския залив? Ще стартира ли операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" в Бургаския залив?
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост...
Чете се за: 02:30 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ