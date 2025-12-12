Трима младежи са задържани за нападение над 16-годишно момче в Перник, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера малко след 14.00 ч., когато в Центъра за спешна медицинска помощ е приет младеж с травми, причинени от побой.

По информация на пострадалия трима непознати са го нападнали и след това са избягали с лек автомобил. Медицинският преглед е установил фрактура на лицеви кости без разместване. Момчето е освободено за домашно лечение.

След оперативно-издирвателни действия служителите на Първо районно управление в Перник са задържали трима 18-годишни местни жители, придвижвали се с автомобил. Наложена им е полицейска мярка за задържане до 24 часа.

От Областната дирекция на МВР съобщиха, че се работи по изясняване на мотива за нападението. По случая е образувано бързо производство и е уведомена прокуратурата.