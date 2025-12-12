БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота

Ще продължавам да дразня такива като Мирчев, заяви лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Ние чалгарите сме като котките - имаме по 9 живота
Снимка: БТА
Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил.

Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов в профила си във Фейсбук.

"Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него. Искам да отправя съвсем сериозно един поздрав: искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем. Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение!".

За финал Слави Трифонов пусна "яко парче на ZZ Top".

