БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Паднал клон причини смъртта на мъж в Пловдив, колко са опасните дървета?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изключително неприятен инцидент се случи през уикенда в Пловдив.

Възрастен мъж почина в болница вчера, след като предния ден бе ударен от паднал клон на дърво. Както БНТ ви показа вече, 78-годишният мъж е стоял на пейка на алея покрай река Марица, когато внезапно клон от близка топола паднал върху него.

"Постоянно правим проверки. Конкретно за това дърво не сме получавали сигнали. Но тези тополи предвид годините, на които са се обхождат доста често. Правено е санитарно почистване на част от тях в близкото минало. Така, че ние постоянно следим тяхното състояние, защото те са вече доста стари", това разказа в "Денят започва" Цветомир Цветков - зам.-кмет по Екология в район Северен - Пловдив.

От администрацията бяха категорични, че тополите се обхождат, защото са много стари и потенциално опасни.

Цветомир Цветков посочи, че седмично се издават между 10 и 15 заповеди за санитарно почистване и обходи. В конкретния случай дървото по никакъв начин не индикира за проблем.

Не успя да отговори на въпроса какъв е броят на опасните дървета в Пловдив.

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров

#паднало дърво #смъртен случай #инцидент #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
2
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
3
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
4
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
5
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

През август морето е най-опасно - съветите на спасителите
През август морето е най-опасно - съветите на спасителите
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
Чете се за: 01:37 мин.
СОС се събира на извънредно заседание СОС се събира на извънредно заседание
Чете се за: 01:07 мин.
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога? "Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
СОС се събира на извънредно заседание СОС се събира на извънредно заседание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ