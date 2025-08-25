БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата седмица

Чете се за: 01:50 мин.
У нас
През страната ще премине студен атмосферен фронт

Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността от запад на изток ще се увеличава.

Валежи се очакват първоначално главно в планинските райони в Западна и в Централна България, а през деня по-съществени ще са в източната половина от страната, ще има и гръмотевици.

В северозападните райони след обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България - югоизточен. Дневните температури ще са между 25° и 30°, за София - около 25°.

Облачността над Черноморието ще е значителна, след обяд - купеста и купесто-дъждовна. На много места се очакват краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици.

Ще духа умерен вятър с посока от изток-североизток. Максималните температури ще са от 24° до 27°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето отново ще се усили до 2 - 3 бала.

В планините облачността ще е по-често значителна и в много райони ще превали и ще прегърми. Ще се задържи особено ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

През следващите дни до петък ще е слънчево. Само във вторник вероятността за краткотрайни превалявания е по-голяма, но главно в планинските райони в Югозападна България.

Вятърът ще е предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и до петък ще са отново предимно над 30°, до около 35°.

