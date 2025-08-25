БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Павел Петров
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи

Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи в Плевен. Това е една от мерките определена от Областния кризисен щаб за справянето с безводието в региона.

Вече няколко седмици хората в Плевенско имат вода по няколко часа сутрин и вечер. От местното ВиК оправдават водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа.

Вчера жители на града отново излязоха на протест заради водната криза. Настояха за конкретни и бързи действия от институциите за справяне с проблема. Протестиращите се събраха пред сградата на местното ВиК.

снимки: БТА

В знак на недоволство те хвърлиха празни бутилки и туби от вода по сградата на дружеството.

"Не мога да ви отговоря кога Плевен ще има вода. Работим по проблема, аз не пускам водата, нито я спирам. Има дружество, което отговаря за водата и което следи дали има налични количества, които да се подадат към града. ВиК е разработило карта с 5 зони, където са най-големите загуби. В тези квартали, като "Дружба", е най-тежко положението, заяви пред БНТ кметът на Плевен Валентин Христов.

"Това е от снощи, вижте какво тече от крановете. РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - с кеф бих ги почерпил неограничено количество. Загърбванията на проблемите на града до какви болести могат доведат цял един град. Няма да търпим подобно поведение на хора, които са некадърни, цялата държава забрави, че Плевен съществува. Подадохме документи в прокуратурата", допълни Борислав Цветков.

