Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на митинг в Киев

Украйна е изстреляла два дрона срещу Москва. Кметът на руската столица Срегей Собянин съобщи, че те са били свалени. На фронта, украинската армия успя да си върне четири селища в Донецка област.

В Киев, близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на митинг, настоявайки властите да засилят издирването. Около 70 хиляди украинци се водят за изчезнали от началото на войната. Повечето са военни, но има и цивилни.

12 хиляди са премахнати от списъците, след като телата бяха идентифицирани по време на размяната. Вчера двете страни си размениха по 146 пленници. В родината си се завърна и бившият кмет на Херсон, който беше пленен през април 2022-ра година.