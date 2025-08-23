Дипломация по оста Москва - Вашингтон: От "светлина в края на тунела" до "ще видим кой е виновен за Украйна"

Руският президент Владимир Путин заяви, че има "светлина в края на тунела" в отношенията между Русия и Съединените щати.



Отговаряйки на въпроси по време на посещение в център за ядрени изследвания, той коментира, че лидерските качества на Тръмп ще помогнат за възстановяването на отношенията.

Путин съобщи още, че Русия обсъжда съвместни проекти със Съединените щати в Арктика и в Аляска.

Коментарът му беше предшестван от изказване на Тръмп, че до 2 седмици ще стане ясно дали има пробив в усилията за постигане на мир в Украйна.

Тогава той ще реши дали да наложи санкции на Русия и дали Съединените щати ще продължат посредничеството в постигането на споразумение за края на войната.