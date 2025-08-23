БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дипломация по оста Москва - Вашингтон: От "светлина в края на тунела" до "ще видим кой е виновен за Украйна"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
По света
Ще наложи ли Тръмп санкции на Русия?

историческата среща тръмп путин първи думи двамата президенти
Руският президент Владимир Путин заяви, че има "светлина в края на тунела" в отношенията между Русия и Съединените щати.

Отговаряйки на въпроси по време на посещение в център за ядрени изследвания, той коментира, че лидерските качества на Тръмп ще помогнат за възстановяването на отношенията.

Путин съобщи още, че Русия обсъжда съвместни проекти със Съединените щати в Арктика и в Аляска.

Коментарът му беше предшестван от изказване на Тръмп, че до 2 седмици ще стане ясно дали има пробив в усилията за постигане на мир в Украйна.

Тогава той ще реши дали да наложи санкции на Русия и дали Съединените щати ще продължат посредничеството в постигането на споразумение за края на войната.

# Доналд Тръмп #Москва #Владимир Путин #Русия #САЩ #Вашингтон

