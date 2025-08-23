БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:50 мин.

България постигна първа победа на световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Китай

от БНТ
Чете се за: 03:42 мин.
Спорт
 Най-резултатен от българския тим беше Жасмин Величков с 16 точки (2 аса и 3 блокади).

българия постигна първа победа световното първенство волейбол мъже години китай
Снимка: FIVB
България постигна първа победа на световното първенство по волейбол за мъже до 21 години в Цзянмън (Китай).

Националите ни се наложиха над Колумбия с 3:0 (31:29, 25:20, 25:21) в третия си мач от група С на надпреварата.

Победата в три гейма беше изключително важна след двете загуби от Куба и Япония. Към момента съставът на България заема четвъртото място във временното класиране. Според регламента първите четири отбора от всяка група продължават към елиминационната фаза.

В утрешния ден (неделя), отново от 6:00 часа българско време, българите ще се изправят срещу лидера в групата Чехия.

След дългия и изтощителен двубой срещу Япония вчера (2:3), днешният започна с много непредизвикани грешки от българска страна, което позволи на Колумбия да поведе с 6:2. До средата на гейма националите успяха да намалят изоставането до две точки, но съперникът отново дръпна с четири след ас – 16:12. Епизодични добри отигравания през центъра загатнаха, че обрат е възможен, а след прекъсване, взето от колумбийския селекционер, Жасмин Величков реализира директна точка от начален удар – 17:19. Селекционерът на България Венцислав Симеонов предприе смяна за сервис – в игра влезе Николай Николаев, който на два пъти затрудни посрещането на Колумбия. Стилиян Делибосов добави важна единична блокада за 21:21. Българските волейболисти пропуснаха сетбол при 24:23, но спасиха такъв след отлична блокада на Томислав Русев, стигайки до ново равенство – 25:25. Тимът на България дочака своя момент и поведе с 1:0 след 31:29.

Във втората част националите не повториха грешките от началото на първия гейм и започнаха уверено. Две поредни точкови блокади ни дадоха аванс от три точки – 5:2. Разпределителят Рангел Витеков направи силна серия от начален удар с три поредни аса, а българският състав се възползва от колебанията на съперника в посрещане. Разликата се увеличи до 13:5. До края на гейма българските момчета запазиха ритъм и затвориха частта с 25:20, повеждайки с 2:0.

Началото на третия гейм беше напрегнато заради няколко спорни съдийски отсъждания, а селекционерът Симеонов получи жълт картон за протест. Играта вървеше точка за точка до 7:7, след което Колумбия направи първия пробив и поведе с 9:7. Националите реагираха светкавично и взеха три поредни точки. Сервисът на българите стана по-ефективен и се стигна до авнас от 16:12. Колумбийците направиха още един опит да се върнат в гейма, доближавайки се само на точка – 16:15, но до края българските национали стояха стабилно в посрещане, а нападенията по края на мрежата бяха безапелационни. Мачът завърши след атака в аут на колумбийския диагонал Ортис – 25:21.

Най-резултатен от българския тим беше Жасмин Величков с 16 точки (2 аса и 3 блокади). Капитанът Николай Къндев добави 12 точки, а Рангел Витеков се отличи с 3 директни точки от сервис.

