Акция срещу бивш съветник на Тръмп - ФБР претърси дома на Джон Болтън

Акция срещу бивш съветник на Доналд Тръмп - ФБР претърси дома на Джон Болтън - някога един от най-доверените хора на американския президент, а днес негов яростен критик.

Жилището на Болтън в предградие на Вашингтон е било обискирано от агенти без да се съобщава каква е причината.

Джон Болтън беше съветник по националната сигурност по време на първия мандат на Тръмп, но по-късно между двамата настъпи разрив.

Бившият съветник публикува книга с критики към управлението на републиканеца, а Тръмп го обвини, че е изнесъл класифицирана информация и го лиши от охраната на "Сикрет сървис", макар да има твърдения, че срещу Болтън е имало заговор да бъде убит.