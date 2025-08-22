След трагедията в Несебър: Държавата подготвя регулации за атракционите у нас

В ход е подготовката на нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас.

Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството.

В срещата участие взеха и Комисията за защита на потребителите, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българската служба за акредитация, Българският институт по метрология, както и министър-председателят Росен Желязков.

До сряда министерствата и агенциите трябва да представят предложения за нова нормативна уредба.