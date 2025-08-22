БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане

Окръжният съд в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август прегази петима с АТВ в Слънчев бряг.

Сред пострадалите са майка и дете, които са в критично състояние.

Досега Бургазлиев беше под домашен арест, но след протест от страна на прокуратурата и огромното обществено недоволство, мярката му за неотклонение беше променена.

Близки и приятели на пострадалото семейство се събраха на протести в Бургас, София и Пловдив.

Със сълзи и много мъка, семейството на пострадалата майка и 4-годишното ѝ детенце поискаха справедливост.

"Докторите ни казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Дъщеря ми освен пострадалото детенце има момченце за трети клас. Детето за 7 дни навън не е излязло. Не иска да излиза. Страх го е. Как ще обясним на това дете утре или вдругиден, че майка му вече няма да я има и това дете ще трябва да живее без майка до края на дните си. Как това дете ще отиде на 15 септември на първия учебен ден. Кой ще го изпрати? Защото някой е решил да си прави кефа в центъра на Слънчев бряг", заяви Златка Соколова, майка на пострадалата Христина.

"Няма надежда, няма. Сега се боря само за детенцето да ми остане и това е", допълни Мирослав Здравков, съпруг на Христина.

Семейството получи подкрепа часове преди разглеждането на мярката за неотклонение от цялата страна.

"Марти да отвори очички, за Христинка просто се борим тя да получи възмездието, което заслужава", коментира Мирела Симеонова.

"Нужна е тотална промяна и дисциплина на цялата система. Не може по този начин да се събираме пред съдебните палати в страната и да протестираме, да искаме справедливост за убити, ранени по пътищата и по тротоарите вече", заяви Николай Попов, баща на загиналата Сияна.

След влошаването на състоянието на 35-годишната Христина прокуратурата ще поиска преквалификация на обвинението. Сега то е за нанасяне на средна телесна повреда.

"Когато пристигнат документите от съдебен лекар, от болницата, ще можем да ви кажем категорично, но минимумът е тежка телесна повреда. Ако лицето почине, ще бъде преквалифицирано в "причиняване на смърт при особено тежък случай", в който случай вече минимумът от наказание е от 15 до 20 г.", заяви Христо Колев, прокурор.

След съмнения, че отрицателната проба за наркотици не е дадена от обвиняемия, днес прокуратурата обяви, че направена ДНК проба потвърждава достоверността ѝ.

Защитата на 18-годишния Никола Бургазлиев настоя домашният арест да остане в сила, тъй като все още не е готова автотехническата експертиза, а по неговите думи спирачките не са сработили, след като газта е залепнала.

"Реално не е имал възможност, осигурена от собствениците, отдаващи под наем, въпросното средство да премине с количката в собственото си платно, без да пресече насрещното, след което той както обясни е загубел управлението над нея, заради тази техническа неизправност", коментира Галина Колева, адвокат на обвиняемия.

Решението на съда младежът да се върне в ареста беше посрещнато с аплодисменти от близките на пострадалите.

"Доволен съм от решението на съда. Това е една малка крачка, макар и да разбирам колко е малка", допълни Светослав Соколов, брат на пострадалата Христина.

"Тепърва предстои да се възприемат пак нашите доводи, че е налице умисъл, тъй като той днес призна, че сам е тръгнал в насрещното", подчерта Георги Радков, адвокат на пострадалите.

Подкрепа за близките на пострадалите имаше и от Пловдив:

"Всеки може да е и от едната, и от другата страна, въпросът е отговорността, която трябва да понесе момчето да я понесе, с пълната сила на закона".

Протест за справедливост имаше и в София. Решението за задържането на Никола Бургазлиев е окончателно.

