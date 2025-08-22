Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг

В помрачено съзнание е, но не е в дълбока кома. Движи крайници и няма парализи, съобщиха за БНТ от УМБАЛ - Бургас
Стабилизирано е състоянието на 4-годишния Мартин, който заедно с 35-годишната си майка беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг.
"За момента няма пряка опасност за живота му. В помрачено съзнание е, но не е в дълбока кома. Движи крайници и няма парализи", съобщиха за БНТ от УМБАЛ - Бургас.
Надеждите на лекарите са постепенно детето да започне да прояснява съзнание.
Вече е излязло от дълбока кома.
Докато не дойде в пълно съзнание, не започне да се храни само и да осъществява контакт, ще продължи лечението си в отделението по реанимация.