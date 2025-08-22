БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Произшествието е станало преди малко повече от месец, а шофьорът на колата е освободен

отново смърт пътя дрогиран годишен шофьор удари атв баща три деца загина
Друг случай с АТВ. На протеста пред съдебната палата в София днес дойдоха роднини и приятели на 37-годишния Асен Димитров, който беше блъснат от кола, докато се вози на АТВ в столичния квартал "Христо Ботев". 6 дни по-късно, мъжът почина в болница ИСУЛ в София, а шофьорът на АТВ-то още се възстановява. Катастрофата е заснета на видео, там се вижда как 19-годишният Валентин Асенов навлиза в насрещното и блъска челно АТВ-то. Полевата му проба за наркотици реагира на амфетамини.

Това е последната снимка на Асен със семейството му. С жена му и две от трите му деца, най-малкото на 3. Той живее и работи в Дъблин. Бил е професионален боксьор с републикански титли. Дошъл в София да види близките си през лятото. На 14 юли, негов приятел му предложил да го повози на АТВ в квартала. От запис на камера в района се вижда как в насрещното навлиза кола и ги удря челно.

Денчо Димитров , брат на загиналия Асен: "Дрогираният шофьор е на свобода, дрогиран с амфетамини,положителен тест, с условна присъда, която нарушава за побои и грабеж и я нарушава с убийството на брат и е на свобода и се разхожда в квартал Христо Ботев."

Шофьорът е 19-годишният Валентин Асенов. От полицията потвърдиха за БНТ, че полевият тест е положителен за амфетамин. Валентин е задържан за 24 часа и освободен, образувано е досъдебно производство за причиняване на смърт, като заради yпoтpeбaта нa нapĸoтични вещества наказанието може да е от 3 до 15 години и до 20 при особено тежки случаи. От Софийска градска прокуратура казаха, че тече разследване и до дни ще дадат повече подробности. А наши източници потвърдиха и за условната присъда за грабеж и побой на дрогирания 19- годишен шофьор.

Денчо Димитров , брат на загиналия Асен: "Доколкото знам, баща му има влиятелни приятели около него в "Христо Ботев" и си въобразяват, че ще потулят случая и разпространяват как ще платят да бъдат манипулирани кръвните тестове и как ще платят на прокуратурата и на СДВР. Това ли е законодателството на Европа, който има пари да убива и да бъде безнаказан?"

А приятелят на жертвата, който е управлявал АТВ-то е с много травми в областта на лицето и в следствие на счупвания е прикован към легло. А бащата на убия Асен не успя да сдържи сълзите си на днешния протест за справедливи присъди за убийците на пътя.

#инцидент с АТВ #кв. "Христо Ботев" #София

