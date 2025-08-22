Дете оцеля след токов удар във Варна.

Момчето се хванало за осветителен стълб, докато играело на детска площадка.



12-годишният Димитър Иванов бил с по-малкия си брат, който станал и свидетел на инцидента.

Около 20.00 ч. снощи двамата си играели на детската площадка до блок 115 в квартал "Младост", когато момчето се е хванало за електрическия стълб, започнало да се тресе, паднало на земята и получило гърч.

Братчето му се обадило на родителите им. Детето е прието във варненската болница "Света Марина" с изгаряния на едната ръка.

То е в стабилно състояние, но ще остане през следващите дни под лекарско наблюдение.

От Община Варна започнаха проверка по случая.