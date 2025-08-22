БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Играело с брат си на детска площадка

дете оцеля токов удар варна момчето хванало осветителен стълб
Слушай новината

Дете оцеля след токов удар във Варна.

Момчето се хванало за осветителен стълб, докато играело на детска площадка.

12-годишният Димитър Иванов бил с по-малкия си брат, който станал и свидетел на инцидента.

Около 20.00 ч. снощи двамата си играели на детската площадка до блок 115 в квартал "Младост", когато момчето се е хванало за електрическия стълб, започнало да се тресе, паднало на земята и получило гърч.

Братчето му се обадило на родителите им. Детето е прието във варненската болница "Света Марина" с изгаряния на едната ръка.

То е в стабилно състояние, но ще остане през следващите дни под лекарско наблюдение.

От Община Варна започнаха проверка по случая.

"При първоначалната проверка не е установено да има някакви проблеми със стълбовите на площадките. Впоследствие е имало повторна проверка, която по непотвърдена информация, пак казвам, защото е противоречива информацията, ще направим още една проверка задължително, че има при разклащане на стълба утечка на самия стълб. Това е установено. Били са го отстранили този проблем техниците, днес са направили повторна проверка, като са казали, че са проверили 50 стълба в района, нямало е проблем и имало съставени протоколи на абсолютно всички стълбове. Така, всяка седмица ние разпореждаме на оперативката в понеделник районите да проверят абсолютно всички детски площадки, стълбове, осветление, дали всичко е наред. Ние ще възложим много сериозна проверка, за да установим какво се е случило в случая", заяви Илия Коев, заместник-кмет на Община Варна.

#токов удар #пострадало дете #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
6
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Започна гроздоберът в Сандански: Лозарите очакват по-добра реколта Започна гроздоберът в Сандански: Лозарите очакват по-добра реколта
Чете се за: 02:05 мин.
Ураганен вятър се изви в Монтана, клон падна върху автомобил в центъра Ураганен вятър се изви в Монтана, клон падна върху автомобил в центъра
Чете се за: 00:40 мин.
Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района Кметът на Пловдив поиска да се прекрати инсинерацията на болни животни в района
Чете се за: 01:22 мин.
Прокуратурата започва проверка за замърсяване след сигнал за изоставени умъртвени животни в Пловдивско Прокуратурата започва проверка за замърсяване след сигнал за изоставени умъртвени животни в Пловдивско
Чете се за: 01:05 мин.
Зрелищна гонка в Пловдив: Полицаи преследваха моторист Зрелищна гонка в Пловдив: Полицаи преследваха моторист
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за осветителен стълб
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Антиимиграционни мерки в САЩ - започват проверки на всички 55 млн....
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ