Играело с брат си на детска площадка
Дете оцеля след токов удар във Варна.
Момчето се хванало за осветителен стълб, докато играело на детска площадка.
12-годишният Димитър Иванов бил с по-малкия си брат, който станал и свидетел на инцидента.
Около 20.00 ч. снощи двамата си играели на детската площадка до блок 115 в квартал "Младост", когато момчето се е хванало за електрическия стълб, започнало да се тресе, паднало на земята и получило гърч.
Братчето му се обадило на родителите им. Детето е прието във варненската болница "Света Марина" с изгаряния на едната ръка.
То е в стабилно състояние, но ще остане през следващите дни под лекарско наблюдение.
От Община Варна започнаха проверка по случая.
"При първоначалната проверка не е установено да има някакви проблеми със стълбовите на площадките. Впоследствие е имало повторна проверка, която по непотвърдена информация, пак казвам, защото е противоречива информацията, ще направим още една проверка задължително, че има при разклащане на стълба утечка на самия стълб. Това е установено. Били са го отстранили този проблем техниците, днес са направили повторна проверка, като са казали, че са проверили 50 стълба в района, нямало е проблем и имало съставени протоколи на абсолютно всички стълбове. Така, всяка седмица ние разпореждаме на оперативката в понеделник районите да проверят абсолютно всички детски площадки, стълбове, осветление, дали всичко е наред. Ние ще възложим много сериозна проверка, за да установим какво се е случило в случая", заяви Илия Коев, заместник-кмет на Община Варна.