Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване

Биляна Бонева
Всичко от автора

Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Организация към ООН официално потвърди, че голяма част от Ивицата Газа е засегната от глад

хуманитарният колапс газа пауза
Слушай новината

Организация към ООН официално потвърди, че голяма част от Ивицата Газа е засегната от глад.

Според Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствената сигурност над 500 000 души гладуват в анклава, като се очаква през следващия месец броят им да нарасне.

Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че кризата е "провал на човечеството" и призова за неограничен хуманитарен достъп до Газа.

Израел отхвърли твърденията, заявявайки, че организацията публикува "по поръчка, изфабрикуван доклад, за да обслужи кампания на Хамас".

В изявление на израелското външно министерство се посочва, че от началото на войната в Газа са влезли над 100 000 камиона с хуманитарна помощ.

Интегрираната система за класификация на фазите на продоволствената сигурност е създадена през 2004 г. по време на глада в Сомалия.

Оценката на организацията се оформя от три критерия.

Според Израел организацията е изопачила и пренебрегнала собствените си критерии.

#глад #Хамас #Ивицата Газа #Израел

