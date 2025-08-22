След по-хладен уикенд нова доза затопляне

Очертава се една идея по-хладен уикенд, преди новото затопляне следващата седмица. Валежи и гръмотевици в близките дни се очакват само на места в планините, отвъд това обстоятелство ще преобладава слънчево време.

С изключение на днес. В близките часове заоблачаването от запад на изток ще продължи, до вечерта ще достигне и североизточните части от страната. Много ще са районите с валежи и гръмотевици, ще бъдат временно интензивни, има условия за градушки. Северозападният вятър ще се усили, най-късно в източните райони. Температурите ще са особено разнообразни - от 28°-29° на места в Западна България до 36°-37° в Източна. По морето ще са от 26° до 29°.

И през нощта в централната и източната част от страната ще превалява, но до утре сутринта ще престане. От запад облачността ще намалее. Ще остане ветровито, особено в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина.

След обяд ще е слънчево, с повече облаци в източните и в крайните южни райони от страната. Обаче ще превали и ще прегърми главно в планинските райони в Южна България. Максималните температури ще са от 26° до 31°, в София - около 26°.

По Черноморието - без промяна - между 26° и 29°. Облачността ще е променлива там, но валежи не се очакват. По крайбрежието ще е много ветровито - преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините сутринта ще е слънчево. По-значителна ще е облачността в Родопите и в Странджа, а след обяд краткотрайни валежи и гръмотевици се очакват главно в Родопите.

Ще се задържи много ветровито - ще продължи да духа силен, по високите части временно бурен вятър, посоката ще е от запад-северозапад.

Уикендът ще бъде слънчев, вероятността за валежи е нищожна, а и диапазона на температурите ще е по-естетически издържан - дневните ще са от 25° до 30° и такива ще се задържат до понеделник включително.

Във вторник и сряда ще остане слънчево, главно в планините е вероятно да превали и да прегърми. Бързо ще се затопля и до сряда максималните температури ще са предимно от 30° до 35°.