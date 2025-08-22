БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 03:12 мин.
Чете се за: 04:02 мин.

ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия"

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Израел не приема твърденията за масов глад

хората бият размахват ножове глад смърт газа
Слушай новината

Продължава израелската операция за превземане на град Газа. Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши, че градът ще бъде унищожен, ако Хамас не приеме примирие при условията на Израел.

ООН и неправителствени организации предупредиха по-рано тази седмица, че офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия".

Днес се очаква окончателният доклад на Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност, основната глобална служба да мониторинг на глада.

Дим от експлозии и гърмежи отекват в различни части на град Газа. Превземането на града от израелската армия е в ход. А кризата с глада в града е на прага на критичната си точка.

Липсата на достатъчно запаси от обогатено мляко и специални хранителни пюрета обрича все повече бебета и малки деца на глад. За това предупреждават от седмици хуманитарни организации, експерти по недохранване и Организацията на обединените нации.

Борбата с глада в детската болница "Рантиси" в град Газа не оставя време на лекарите и майките да мислят за очакваното в следващите дни и седмици пълномащабно нахлуване на израелската армия в града.

Ахмед Басал, палестински лекар: "Майките не се хранят достатъчно. Недохранването им води до това, че не кърмят децата си. На пазара няма никакви видове бебешко мляко, добавки, а цените са много високи. Ако изобщо има мляко и го намерят след много усилия и борба, семействата не могат да позволят да го купят."

Майките са благодарни, че в болницата все още има някакви запаси от мляко и пюрета, с които поне малко да захранят бебетата си, след седмици на билкови отвари.

Айша Уахдан, майка на 8-месечното бебе Хатем: "Дават ми мляко, когато има в болницата. Синът ми беше отбит от кърменето, защото нямах мляко. Хранех го с отвари от билки - рожков, лайка, мащерка. Опитах всичко, защото нямах никакъв заместител на млякото. Един литър мляко стига само за четири дни, а струва 60-70 долара".

снимки: БТА

Макар и недохранени, Хатем и другите бебета в болницата са живи. Според данни на контролираното от Хамас здравно министерство, за 22-та месеца след атаката на Хамас на 7 октомври и подновените бойни действия в Ивицата Газа, случаите на смърт от недохранване са 89, повечето на бебета и деца под 18 годишна възраст. Само през август са докладвани още 133 случая на гладна смърт, включително на 25 деца.

Джанет Бейли, експерт в Международния комитет за спасяване: "Свидетели сме на възможно най-тежката хуманитарна катастрофа, която дори не можем да измерим. Ще умрат много повече деца, много повече бременни и кърмещи жени ще страдат от недохранване и няма да могат да родят и отгледат здрави деца".

По данни на УНИЦЕФ, в Ивицата Газа влизат минимални количества бебешко мляко. Сега агенцията има запаси за около месец за 2 500 бебета, а нуждаещите се са около 10 000.

Междувременно, Израел не приема твърденията за масов глад в Газа.

#Израел срещу Хамас #хуманитарна криза

