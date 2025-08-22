БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

След затварянето на пътя Михалково-Кричим: Туристи отменят почивките си

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Хотелиери излизат на протест

От началото на седмицата пътят Михалково-Кричим е затворен за движение на автомобили в часовия диапазон от 8.00 до 17.00 ч. Причината е укрепването на участъка от шосето, който пропадна в средата на месец май. Затварянето, макар и временно, предизвика недоволството на хотелиерите в района.

"Защо в крайна сметка това затваряне в работно време на пътя не се случи след като мине летния сезон, след 21-22 септември, а се случва точно сега, когато е пик на сезона и то в един период от време от 8.00 до 17.00 ч., когато е основният трафик и в който период най-активно пътуват туристите", заяви Радост Костадинова, хотелиер.

Районът на Триград е популярна туристическа дестинация и голяма част от местните хора разчитат на летния сезон, за да имат средства през зимата. А така със затварянето на пътя нарастват страховете за отлив на туристи.

"Ние в момента намаляваме цените на услугите си заради това, че се причинява дискомфорт на нашите гости, тъй като те ще се наложи да пътуват с минимум час, даже час и половина повече по обходните маршрути през Доспат и през Пампорово и то през един участък, който е пълен със завои. Това е изключителен дискомфорт, очакваме спад", допълни Радост Костадинова, хотелиер.

"Да, има обходен маршрут, но туриста не се интересува от обходния маршрут, притеснява се и така канселират резервациите", коментира инж. Николай Юруков, зам.-кмет на Девин.

"Туризмът в Девин, Широка лъка, в Стойките, както и тука местни хотелиери, които сме, закъсваме с работата, а сме ангажирали сезонни работници по 20 човека, на които плащаме ежедневно. Това е също голям проблем", заяви Николай Чилингиров, хотелиер.

Според областната администрация в Смолян аварийният ремонт и укрепването на участъка са наложителни.

"С Агенция "Пътна инфраструктура" сме го обсъждали да се постигне оптимален вариант, за да няма засегнати, ама то няма как при положение, че трябва да се работи по обекта. Все пак сравнително бързо стартираха строително-монтажните работи, тъй като е възложено на инженеринг, трябваше да се изготви и проекта. Балансът е труден, защото лятото е туристически сезон, но пък е и подходящо за извършване на ремонтни дейности. Затова нали само в рамките на работния ден е затворено", каза още Захари Сираков, областен управител на Смолян.

Пълното затваряне на пътя важи за работните дни от седмицата и през това време може да се ползват обходни маршрути през Пампорово и Доспат.

В събота и неделя движението е свободно, като се регулира със светофарна уредба. Временната организация на движението е в сила до 30 септември, а срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 60 календарни дни.

