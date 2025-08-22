Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор

Излязоха нови детайли около трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут в Несебър. Вчера Окръжният съд в Бургас остави в ареста моряка, който е поставил скъсалите се колани на детето, както и мъжа, който е неформалният отговорник на водната база. Какво още се разкри на съдебното заседание и защо капитанът на лодката, дърпала парашута, беше пуснат под парична гаранция?

"И аз съм майка. Преди няколко години с 8-годишната ми дъщеря се качихме на такъв атракцион. През ума ми не е минавало, че може нещо да се случи и че нашата безопасност може би е била под въпрос. Относно моя клиент основните мотиви, които аз изложих са, че моят клиент е бил като капитан на лодката. Така и не получих длъжностната характеристика, за да видя като какъв е бил назначен и какви правомощия и задължения е имал той. Но като капитан на лодката неговото задължение е било да се грижи за безопасността на лодката, за курса на лодката. Той не е имал организационни или технически правомощия", това каза в "Денят започва" адвокат Ваня Радиева, която е защитникът на капитана на лодката, който беше пуснат под парична гаранция.

Неговата съпричастност е единствено, че той работи там, допълни адвокатът. Тя допълни, че от показани снимки в съда тя самата "не е видяла видимо да се прокъсани коланите".

"По-скоро от едната страна беше леко усукан коланът. А в горната част, където се захваща рейката просто стърчеше едно конче".

По думите й "коланите са се скъсали по едно и също време на едно и също място". Тя допълни, че разследването е още на много ранен етап. Ще бъдат назначени много експертизи, които според нея ще дадат отговор на всички въпроси, които си задаваме.

Има нормативна база, която урежда въпроса кой носи отговорност за сигурността на ползващите подобен тип атракциони. Това са именно наемателите и концесионерите на плажа.

По закон екипажът на лодката трябва да се състои от капитан и инструктор по парасейлинг, но такъв е нямало.

Адвокат Радиева каза още, че винаги е бил засилен контролът на подобен тип атракциони.

