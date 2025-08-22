БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:12 мин.
"Как да кажем, че майка му никога няма да се...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази

Коланите са се скъсали по едно и също време на едно и също място, допълни тя

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Излязоха нови детайли около трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут в Несебър. Вчера Окръжният съд в Бургас остави в ареста моряка, който е поставил скъсалите се колани на детето, както и мъжа, който е неформалният отговорник на водната база. Какво още се разкри на съдебното заседание и защо капитанът на лодката, дърпала парашута, беше пуснат под парична гаранция?

"И аз съм майка. Преди няколко години с 8-годишната ми дъщеря се качихме на такъв атракцион. През ума ми не е минавало, че може нещо да се случи и че нашата безопасност може би е била под въпрос. Относно моя клиент основните мотиви, които аз изложих са, че моят клиент е бил като капитан на лодката. Така и не получих длъжностната характеристика, за да видя като какъв е бил назначен и какви правомощия и задължения е имал той. Но като капитан на лодката неговото задължение е било да се грижи за безопасността на лодката, за курса на лодката. Той не е имал организационни или технически правомощия", това каза в "Денят започва" адвокат Ваня Радиева, която е защитникът на капитана на лодката, който беше пуснат под парична гаранция.

Неговата съпричастност е единствено, че той работи там, допълни адвокатът. Тя допълни, че от показани снимки в съда тя самата "не е видяла видимо да се прокъсани коланите".

"По-скоро от едната страна беше леко усукан коланът. А в горната част, където се захваща рейката просто стърчеше едно конче".

По думите й "коланите са се скъсали по едно и също време на едно и също място". Тя допълни, че разследването е още на много ранен етап. Ще бъдат назначени много експертизи, които според нея ще дадат отговор на всички въпроси, които си задаваме.

Има нормативна база, която урежда въпроса кой носи отговорност за сигурността на ползващите подобен тип атракциони. Това са именно наемателите и концесионерите на плажа.

По закон екипажът на лодката трябва да се състои от капитан и инструктор по парасейлинг, но такъв е нямало.

Адвокат Радиева каза още, че винаги е бил засилен контролът на подобен тип атракциони.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
6
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
5
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Регионални

Липса на лекарства в аптеките - каква е причината?
Липса на лекарства в аптеките - каква е причината?
Пияният шофьор, забил се в столична площадка, е стар познайник на полицията - осъждан е Пияният шофьор, забил се в столична площадка, е стар познайник на полицията - осъждан е
Чете се за: 01:47 мин.
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ "Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ
Чете се за: 00:50 мин.
Полицията във Варна издирва 16-годишно момче Полицията във Варна издирва 16-годишно момче
Чете се за: 01:02 мин.
Пожар гори в района на Големо село, община Бобов дол Пожар гори в района на Големо село, община Бобов дол
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

"Как да кажем, че майка му никога няма да се върне": Протести заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг
"Как да кажем, че майка му никога няма да се върне":...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ "Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на матура по БЕЛ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
7,5 по Рихтер удари Южна Америка и Антарктида
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Подводни разкопки в Египет разкриха части от статуи на владетели и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ